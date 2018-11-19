Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezar bulundu

Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezar bulundu

- Mezar yapısından genel ve detay görüntüler - Müze Müdürü Mehmet Alkan'ın konuşmaları - Gerger ilçesine bağlı Kesertaşı köyündeki arazi çalışmaları sırasında bulunan kayadan oyma mezar yapısının girişinde, oturur vaziyette 1 metre uzunluğunda ve 45 santimetre genişliğinde kadın kabartması ile 10 satırlık yazıt yer alıyorADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Gerger ilçesinde Roma dönemine ait kayadan oyma mezar yapısı bulundu.Müze Müdürü Mehmet Alkan, ilçeye bağlı Kesertaşı köyündeki arazi çalışmaları sırasında rastladığı oda şeklindeki mezar yapısında incelemelerde bulundu.Alkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük bir oda şeklindeki mezar yapısının girişinde kadın kabartması bulunduğunu, bu yönüyle de kent merkezinde yer alan Perre Antik Kenti'ndeki mezar yapılarından ayrıldığını aktardı.Kabartmanın yanında da 10 satırlık yazıt yer aldığını dile getiren Alkan, "Kayaya oturur vaziyette işlenen kadın kabartması 1 metre uzunluğunda ve 45 santimetre genişliğinde. Kabartmanın yanındaki yazıtta ise 'Ebeveynleri, Hieronymos ve Laodike'nin oğlu olan ve 23 yaşında ölen, anne - baba sevgisi dolu Avidius Antiokhos'un hatırası için onurlandırdılar.' ifadesi yer alıyor." diye konuştu.
Alkan, Roma dönemine ait mezar yapısının tescil edilmesi için çalışmaları başlattıklarını sözlerine ekledi.

Uzunlu 

İlgili Foto Galeriler
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı