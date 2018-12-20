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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman'da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi

Adıyaman'da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi

- Tedavi altına alınan öğrencilerden detay görüntüler - Rehber öğretmeni Serdar Çalış'ın konuşması - Hastanenin acil girişinden detay görüntü - Yerli Malı Haftası dolayısıyla evden getirilen yiyeceklerden zehirlendiğinden şüphelenilen 20 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 20 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlenen Şehit Cem İlkokulunda evlerden getirilen yiyeceklerden yiyen 20 öğrenci rahatsızlandı.Öğrenciler, mide bulantısı, karın ve baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Okulun rehber öğretmeni Serdar Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında öğrencilerin evlerinden yiyecek getirdiğini belirterek, "Sınıfta birkaç kişi kusunca diğer öğrenciler de 'midemiz bulanıyor' dedi.
Bunun üzerine hastanelere götürüldüler." diye konuştu.

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi İlkokul Öğrencisi Rehber Öğretmen Baş Ağrısı 

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