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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Adıyaman'da motosiklet devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da motosiklet devrildi: 4 yaralı

- Motosikletin devrilmesi ile yaralanan kişilere ambulansta müdahale edilmesiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da motosikletin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Mehmet Emin Çavuş idaresindeki 02 AL 644 plakalı motosiklet, Sakarya Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.Kazada, sürücü Çavuş ile motosikletteki Abdurrahman Biçer, Emine ve Ela Bulut yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karya Direksiyon Trol 

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