Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Adıyaman’da kedinin yılanla oyunu kamerada İzle

Adıyaman’da kedinin yılanla oyunu kamerada İzle

Kedinin yılanla oyun oynaması

Uzunlu Kamera Sokak Kedisi Cep Telefonu 

-Kediden görüntü
-Yılandan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, sokak kedisinin yakaladığı yılan ile oyunu görenleri şaşırttı. Adıyaman Merkez Musalla Mahallesi'nde bir sokak kedisi, bahçe içerisinde bulduğu yılanı yakaladı. Patileri ile yılanı yakalayan kedi, yılanla bir süre oynadı. Sokulmaya aldırış etmeden yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanla oyun oynayan kediyi fark eden vatandaşlar, cep telefonuyla durumu görüntüledi. Amatör kameralar tarafından kaydedilen kedinin yılanla oyununda, yılan her kaçmak istedikçe kedi yılanı hem ısırdı, hem de patilerindeki tırnaklarını batırdı. Kedi oynadığı yılanı bir süre sonra öldürdü.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı