Adıyaman'da kayıp şahıs ölü bulundu

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Cesedin kaldırılması

-Ölen adamın fotoğrafı



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da 1 gün önce kaybolan ve her yerde aranan şahsın cesedi bulundu.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Aydınoluk (Terman) köyünde ikamet eden 71 yaşındaki Aziz Yılmaz, önceki gün kayboldu. Yakınları ve köylüler tarafından Aziz Yılmaz’a ulaşılamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cansız bedeni yakınları tarafından köyün yakınlarında bulundu. Kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin edilen Aziz Yılmaz’ın yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olay yeri ve çevresinde aldığı güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Aziz Yılmaz’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



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