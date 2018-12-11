Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi

- - Sağlık görevlilerinden görüntü - Olay yerinden görüntü - Etkilenen vatandaşlardan görüntü - Adıyaman 'da 2 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde ikamet eden Derya ve Cevdet Başaran, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.Başaran ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Derya ve Cevdet Başaran'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.