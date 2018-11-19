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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adıyaman’da kadın kabartmalı mezar ilgi çekiyor İzle

Adıyaman’da kadın kabartmalı mezar ilgi çekiyor İzle

Anakayadan genel görüntü

Uzunlu 

-Mezarın giriş kısmı ve içi
-Mezarın üzerindeki kadın kabartması ve yazıt
-Müze Müdürü ile röp

( ADIYAMAN )- Roma Dönemine ait mezarın giriş kısmında kadın kabartması ve 10 satırlık Grekçe Yazıt bulunuyor ADIYAMAN

- Adıyaman’da üzerinde kadın kabartması ve 10 satırlık Grekçe Yazıt bulunan Roma Dönemine ait mezar, diğer kaya mezarlarından farklı özelliği ile öne çıkıyor. Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Kesertaşı Köyü içerisinde bulunan Roma Dönemine ait mezar, Kommagene Uygarlığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent ve diğer ören yerlerindeki kaya mezarlarından farklı bir yapısı bulunuyor. Diğer kaya mezarlarında bu şekilde bir kabartma bulunmuyor. Kireç taşından oluşan ana kaya içerisinde bulunan kaya mezarının giriş kısmının üzeri oyularak oturur vaziyette 1 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde mermer taşından kadın kabartması bulunuyor. Kabartmanın yanında ise 10 satırdan oluşan Grekçe yazıt bulunuyor. Çevirisi yapılan yazıtta, “Ebeveynleri, Hieronymos ve Laodike’nin oğlu olan ve 23 yaşında ölen, anne-baba sevgisi dolu Avidius Antiokhos’u hatırası için onurlandırdılar” ifadeleri yer alıyor. Mezarı, kabartma ve yazıtı inceleyen Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, “Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Sinde Kesertaşı köyünde bulunan bir mezar. Mezar yapısının giriş kısmı Perre Antik Kentteki mezarlardan farklı olup, hemen üst kısmında niş içerisinde bir kadın kabartması bulunmaktadır. Kadın kabartmasının hemen yanında ise 10 satırlık bir Grekçe yazı bulunmaktadır. Mezar yapısının tarihi Roma Dönemine tarihlenmektedir” dedi.
Mehmet Alkan, Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne tescil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.


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