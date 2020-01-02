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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman’da kaçak nargile tütünü operasyonu

Adıyaman’da kaçak nargile tütünü operasyonu

Nargile tütünlerinde görüntü

Kaçak 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Nargile tütünlerinin sayılması
-Emniyetten görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Arama yapılan iş yerinde 500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütünlerine el konulurken R.T. gözaltına alındı. R.T. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
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