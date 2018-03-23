Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Adıyaman'da kaçak kazı yapanlara suçüstü

Adıyaman'da kaçak kazı yapanlara suçüstü

- - Kazılan yerden görüntüADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Besni ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oyratlı köyü Satıluşağı mezrası kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, sit alanında A.Ç. ve H.Ç'yi kazı yaparken kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı.Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma Karakolu Jandarma Kaçak Kaçak Kazı Akalan 

İlgili Foto Galeriler
Halk silahlanıp dağ, taş PKK'lı aradı!Halk silahlanıp dağ, taş PKK'lı aradı!
Annenin Feryadı Yürekleri DağladıAnnenin Feryadı Yürekleri Dağladı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı