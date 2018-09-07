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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Adıyaman'da internetten dolandırıcılık iddiası

Adıyaman'da internetten dolandırıcılık iddiası

- Zanlılardan detay - İnternet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındıADIYAMAN (AA) - Adıyaman ’ın Besni ilçesinde internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, internet üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, teknik takiple ilçe merkezi ve bazı köylerdeki bilgisayarların bilgilerine ulaştı.Yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada, bazı bilgisayarlara el konuldu.

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