Adıyaman’da ilginç yılan avı

-Yılanın yakalanması

-Yılanın kutuya konulması



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Adıyaman’da Bahçelievler Mahallesi 265. Sokakta Erdal Dolaş’a ait evde yılan görüldü.

Ev sakinleri tarafından yılan evin bahçesinde fark edildi. İtfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gece karanlığında yılan avına başladı.

Bahçeyi didik didik eden itfaiye ekipleri yılanı gizlendiği yerde yakalamak için çaba harcadı. İtfaiye ekipleri yakalayamadan gizlendiği yerden kaçan yılan daha sonra çalıların altına gizlendi. Ekipler çalıların altındaki yılanı yaralı halde yakalayarak kutuya koydu. (AHM-SD-

