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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

- Şüphelilerin hastane sağlık kontrolünden geçirilmesi - Adliyeye götürülmesinden genel görüntüler ADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da hırsızlık iddiasıyla 4 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kombi ve şofben çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Ekipler, yaptıkları operasyonda şüphelilerden 3 kişiyi kent merkezinde 1 kişiyi ise Gaziantep'te yakaladı.Gözaltına alınan S. E, C. E, A. A. ve M. S. S. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan şüphelilerin toplamda 23 hırsızlık olayı ile ilgili suç kaydının olduğu öğrenildi.

Hastane Akalan Hırsız Trol 

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