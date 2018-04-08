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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Adıyaman'da futbol aday hakem kursu tamamlandı Haberi

Adıyaman'da futbol aday hakem kursu tamamlandı Haberi

- Aday hakemlerin bayrak ve saha içi çalışmasından görüntü - TFFHGD Adıyaman Şube Başkanı Nevzat Teker ile röportaj - Merkez Hakem Kurulu Doğu ve Güneydoğu Bölgesel Hakem Kurulu üyesi Ömer Karaca ile röportaj - DetayADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Hakem Kurulu tarafından açılan futbol aday hakem kursunu 168 kişi başarıyla tamamladı.Atatürk Stadı altında bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Adıyaman Şubesi'nde dokuz gün süren hakem kursuna 190 kişi katıldı.
Aday hakemlere verilen eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan 168 kişi, daha sonra Ulusal Hakem Eren Özçelik ile bayrak ve saha içi çalışma yaptı.TFFHGD Adıyaman Şube Başkanı Nevzat Teker, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon açılan aday hakem kursuna yaklaşık 190 kişi başvurduğunu söyledi.

Açılan kursun 168 aday hakem ile tamamlandığını aktaran Teker, Adıyaman ve Türk Hakemliği için hayırlı olması temennilerinde bulundu.Merkez Hakem Kurulu Doğu ve Güneydoğu Bölgesel Hakem Kurulu üyesi Ömer Karaca ise Adıyaman ’da aday hakem kursunun gerçekleştirildiğini ve kursu tamamlayan 168 kişiyi tebrik ettiğini belirtti.

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