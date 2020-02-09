Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Adıyaman’da fırtına minareyi devirdi

Adıyaman’da fırtına minareyi devirdi

Caminin üzerindeki minare

Hava Sıcaklığı Şiddetli Fırtına 

-Kar kalınlığı ve köyden görüntü
-Muhtarın konuşması

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar bir minarenin caminin üzerine devrilmesine neden oldu. Olay, Adıyaman’ın Sincik ilçesi Arıkonak köyünde meydana geldi. Dün gece itibariyle etkili olan fırtına ve hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştüğü Sincik ilçesi Arıkonak Köyü Cami’nin 2 minaresinden birisi yıkıldı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ve ulaşımın sağlanamadığı Arıkonak Köyü Caminin yeni yapılan taş minaresi sağlam kalırken, önceden yapılan demir minare caminin üzerine düştü. Arıkonak köyü Muhtarı Mehmet Işık, caminin üzerindeki minarenin vinç yardımı ile kaldırılması gerektiğini, ancak yolun kapalı olmasından dolayı bunun gerçekleştirilemediğini söyledi.

(AE-LO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Van Gölü Kıyısına Terk Edilen Düzensiz Göçmenler Donma Tehlikesi GeçirdiVan Gölü Kıyısına Terk Edilen Düzensiz Göçmenler Donma Tehlikesi Geçirdi
Aile Boyu İhale Şebekesine Rekor TutuklamaAile Boyu İhale Şebekesine Rekor Tutuklama
Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!
Minibüsün Üstüne Çığ DüştüMinibüsün Üstüne Çığ Düştü
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı