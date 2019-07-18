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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Cenaze Bild 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Cenazeden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Yoldan görüntü
-Ambulansın hastaneye gelmesi
-Yaralıdan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- İki aracın çarpıştığı kazada otomobilden fırlayan yolcunun üzerinden başka bir araç geçti ADIYAMAN

- Adıyaman’da minibüs ile çarpışan otomobilden yola fırlayan yolcu, yoldan geçen başka bir otomobilin altında kalması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu 23. kilometrede bulunan Börgenek Köyü rampasında tahliye yoldan ana yola çıkan Kemal A. idaresindeki 07 YHA 78 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 DF 432 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüsle çarpışan otomobilde yolcu olarak bulunan Necmettin Karakuş (56), otomobilden fırlayarak yola düştü. O esnada yoldan geçen A.A. idaresindeki BTX 1298 yabancı plakalı otomobil, Necmettin Karakuş’un üzerinden geçti. Necmettin Karakuş olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, minibüsle çarpışan otomobil sürücüsü Kemal A. ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından Necmettin Karakuş’un cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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