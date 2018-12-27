Adıyaman'da evin duvarı lokantanın çatısına yıkıldı: 2 yaralı Haberi
- Adıyaman 'da evin duvarı lokantanın çatısına yıkıldı - 2 yaralı - İş yerinden görüntü - Yaralıların hastaneye getirilmesi - İş yeri sahibinden röp - Yaralıdan röp. - Detay görüntülerADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir evin duvarının, lokantanın çatısının üstüne yıkılması sonucu 2 kişi yaralandı.Hocaömer Mahallesi Gölebatmaz Caddesi'ndeki iki katlı evin birinci katının sağanak dolayısıyla yıkılan briket duvarı, bitişiğindeki lokantanın ahşap çatısının çökmesine neden oldu.Bu sırada lokantada yemek yiyen Kemal ve Zeynep Yiğit çifti, içeriye düşen briket parçaları nedeniyle yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.