Adıyaman’da dev Türk Bayrağı görüntüsü hayran bıraktı

-Türkiye Haritası ve Türk Bayrağı

-Öğrencilerin bayrakları dalgalandırması

-Okul müdürü ile röp.

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Adıyaman’da öğrenciler askere selam göndererek, en büyük ‘Türkiye’ sloganları attı ADIYAMAN



- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bahar Kalkanı Harekatına destek için Adıyaman’da 500 öğrencisi 1200 metrekare dev Türk Bayrağı ile görsel şölen sundu. Adıyaman Spor Lisesi öğrencilerinin koreografi gösterisi izleyenleri gururlandırdı. Okul bahçesinde bulunan halı saha içerisinde 15 parçadan oluşan 1200 metrekare dev Türk Bayrağı’nı dalgalandıran ve insan vücuduyla Türkiye haritası çizen öğrencilerin gösterisi muhteşem bir görüntünün ortaya çıkardı. Dron ile gökyüzünden görüntülenen kaeografi gösterisi görselliği ile kendine hayran bıraktı. Öğrenciler bir taraftan dev Türk Bayrağını dalgalandırırken bir taraftan ‘Türkiye’ sloganları atarak, askere selam gönderdi. Öğretmen ve öğrencilerin 2 günlük çalışmasıyla ortaya çıkartılan gösteriyi Türk Silahlı Kuvvetlerine moral vermek için düzenlediklerini dile getiren Okul Müdürü Murat Aksoy, “Askerlerimize destek olmak adına, Devletimizin yanında olduğumuzu ispat etmek adına, öğrencilerimizle birlikte sınır ötesi yapılan harekete askerlerimize destek vermek amaçlı dev Türk Bayrağı ve Türkiye haritası hazırladık. Öğrencilerimiz çok kısa bir sürede bunu hazırladılar. 500 öğrenciyle, 1200 metrekare çapında bir bayrak ile destek vermeye çalışıyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar, askerlerimize de güç kuvvet diliyoruz” dedi.





loading...