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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Adıyaman'da deprem sonrası dev çatlaklar

Adıyaman'da deprem sonrası dev çatlaklar

Kayalıklardaki ayrıklar ve köyden genel görüntü

Kayalı Zemin Kayması Hasar Tespit Toprak Kayması İnlice 

-Evlerdeki hasardan görüntü
-Aydın Öztürk ile röp
-Vatandaşlar ile röp
-Evlerden detay görüntü
-Tarladaki yarıklardan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) -- Depremin tetiklediği heyelan korkutuyor- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde Elazığ depremiyle köyde heyelan yaşanıyor ADIYAMAN

- Elazığ Sivrice depreminin en çok etkilediği Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir mahallede yaşanan heyelan korkutuyor. Deprem ve heyelanın ardından bölgede dev çatlaklar oluştu. Sincik ilçesi İnlice Beldesinin Çükav Mahallesi sakinleri depremin korkusunu hala yaşıyor. Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki deprem ile birlikte daha önce ki yıllarda da toprak kaymasının yaşandığı Çükav Mahallesi, aynı korkuyu bir daha yaşadı. Deprem ile birlikte kayalıklarda kütle harekatına bağlı kaya parçalarında kopmalar ve ayrılmalar, tarlalarda zemin kayması yaşandı. Bu yaşanan heyelan ile birlikte evlerde de hasar oluştu. Çevre ve Şehircilik ile AFAD görevlileri tarafından köyde ön hasar tespit çalışması yapıldı. Çükav Mahallesindeki 70 haneden 6’sı ağır hasarlı, diğerleri hafif hasarlı 40 yapı olduğu öğrenildi. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlar evlerini boşaltarak taşınmaya başladı.
Mahallenin bulunduğu bölgede incelemede bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Eski Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Aydın Öztürk, “Deforme olmuş, kırılmış faylanma Sivrice depreminin etkisiyle yarıklar açılmış. Birçok kaya düşme noktasına gelmiş, bazıları da düşmüş” dedi.
Mahalle sakinleri depremin büyük oranda kendilerini etkilediğini, birçok evin kullanılamaz hale geldiğini, hasarlı ev sahiplerinin evlerini taşıdıklarını söyledi.

Mahalle sakinleri heyelandan dolayı korktuklarını ve evlere giremediklerini aktardı. (AHM-SD-
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