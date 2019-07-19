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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Adıyaman'da dehşet...Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca böyle bıçakladı Haberi

Adıyaman'da dehşet...Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca böyle bıçakladı Haberi

-güvenlik kamerası-

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Kıraathane Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-Kıraathane önünde tartışan kardeşler
-Kıraathaneye giren ve sonra kavga eden kardeşler
-Kavgadan görüntüler
-Şahsın elinden bıçağın alınması
-Sağlık ekiplerinin gelmesi
-Yaralıdan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - İki kardeşin bıçaklı kavgası kameralara yansıdı ADIYAMAN

- Adıyaman’da iki kardeşin kıraathanedeki bıçaklı kavgası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneye gelen İ.Y. ile ağabeyi Ö.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışan iki kardeş, kıraathanenin önüne çıkarak tartışmaya devam etti. İ.Y., olay kapansın diye kıraathaneye girdi. Bir süre sonra kardeşinin arkasından kıraathaneye giren Ö.Y. ise elinde bulunan bıçakla kardeşi İ.Y.’yi defalarca bıçakladı. Kıraathanedekilerin araya girmesi ile Ö.Y. etkisiz hale getirildi.
Yaralı halde yere yığılan İ.Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kardeşini gözünü bile kırpmadan defalarca bıçaklayan Ö.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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