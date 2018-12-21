Adıyaman'da çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü
- - Olaya karışan çöp kamyonundan görüntüADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.Salih Yıldırım idaresindeki 34 UC 9952 plakalı çöp kamyonu, Altınşehir Mahallesi 30173 Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Yılmaz'a (29) çarptı.Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kamyon sürücüsü Salih Yıldırım, polis ekiplerince gözaltına alındı.