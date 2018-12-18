Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Adıyaman'da camide hırsızlık kameraya yansıdı

Adıyaman'da camide hırsızlık kameraya yansıdı

- Cami içerisindeki hırsızdan detay - Hırsızın ayakkabıyı alma detayıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir camide ayakkabı çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi'nde bulunan Ulu Camisi'ye gelen, kimliği belirsiz bir kişi, cemaat ile namaz kıldı. Namazın ardından dışarıya çıkan şüpheli, ayakkabılıkta bulunan bir çift ayakkabıyı etrafa baktıktan sonra ceketinin arasına koyup camiden koşar adımlarla ayrıldı.Caminin güvenlik kameralarını inceleyen Cami İmamı Şevket Doğru, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.Polis ekipleri, camide bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntülerinde de şüphelinin camiye gelip dua ettiği, dışarı çıkıp ayakkabılıkta bulunan bir çift ayakkabıyı ceketine koyup camiden koşar adımlarla ayrıldığı görülüyor.

Bild Kamera Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı