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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adıyaman'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adıyaman'da bir kişi evinde ölü bulundu

- - Olay yeri - Ekiplerin incelemeleriADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir kişi, evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi Bağdere Caddesi'nde ikamet eden Abdurrahman Aka'dan (69) haber alamayan oğlu, eve geldi.Kapısı açık olan eve giren Muhittin Aka, babasının yerde yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aka'nın öldüğünü belirledi.Abdurrahman Aka'nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bild Sağlık Ekipleri 

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