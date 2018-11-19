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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adıyaman’da bir genç babasını sırtından bıçakladı

Adıyaman’da bir genç babasını sırtından bıçakladı

- Olay yerinden görüntü - Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi - Yaralının sedyeyle ambulansa bindirilmesi - Ambulansın olay yerinden ayrılmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir genç, babasını sırtından bıçakladı.Cumhuriyet Mahallesi 2590. Sokak'ta Mahmut T. (45) ile oğlu H.T. (15) arasında henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda H.T. babasını sırtından bıçakladı.Yaralı baba, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Babasını bıçaklayan H.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

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