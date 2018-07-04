Adıyaman'da bina yıkımı

- - Binanın yıkılma anı kamerada Adıyaman 'da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait atıl durumda olan lojman iş makinesi tarafından yıkıldı.Alitaşı Mahallesi Adıyaman Lisesi yan kısmında bulunan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait atıl durumdaki lojman, iş makinesi tarafından yıkıldı. Yıkım esnasında mahalle, toz bulutu altında kaldı.Yıkım esnası mahallede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Mahalle sakinlerinden Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde oturduğu sırada büyük bir ses duyduğunu ve binanın yıkıldığını gördüğünü söyledi.
Yıkılan binanın güvenlik önleminin alınmadığını iddia eden Yılmaz, "Bina yıkıldığı sırada kepçe operatörü de bina altında kalabilirdi. Çok korktuk. Binanın yıkılmasıyla deprem olduğunu sandık. Bina yıkılırken herhangi bir önlem alınmadığını gördük. Çünkü herhangi bir şerit bile çekilmemişti." ifadelerini kullandı.