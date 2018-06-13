Adıyaman 'da "bayram taplaması" telaşı sürüyor - Bayram taplamaların hazırlanması - Bayram taplamalarının fırınlarda pişirilmesi - Fırıncı Engin Dağ ile röportaj Adıyaman 'da "bayram taplaması" telaşı sürüyor - Özellikle Kahta ilçesinde bayramlarda evlerde hazırlanıp fırınlarda pişirilen ''taplama'' nedeniyle fırınlarda yoğunluk yaşanıyorADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da önemli bayram geleneklerinden taplama yapımı nedeniyle fırınlarda yoğunluk oluştu. Adıyaman 'da, bir bayram geleneği olarak evlerde un, yumurta, yoğurt, şeker ve susam karışımından yapılan, kırsal bölgelerde tandırda, şehir merkezlerinde ise odun fırınlarında pişirilen "bayram taplaması" telaşı başmadı.Özellikle Kahta ilçesinde bu geleneği sürdüren fırın ustaları, ramazanın son günlerinde gece mesaisi yapıyor.İlçedeki fırıncılar, iftarlarını yaptıktan sonra sahura kadar bayram taplaması için çalışıyor.Kızgın ateşin önünde nar gibi kızaran taplamalar, bayramda misafirlere isteğe göre hem kurabiye hem de tatlı olarak ikram ediliyor.Fırıncı Engin Dağ, ramazanın son on gününün hep taplama telaşı ile geçtiğini, yorucu bir uğraş olmasına rağmen müşteri memnuniyeti ve geleneği sürdürmede aracı oldukları için mutlu olduklarını söyledi.
Bayram taplaması geleneğinin asırlardır sürdüğünü ifade eden Sevgi Çelebi ise taplama geleneğini çocuklarına öğreterek sürdürdüklerini kaydetti.