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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Adıyaman’da, aşırı sıcaklıklara dayanamayan elektrik trafosu makineli tüfek gibi ateş saçtı. Haberi

Adıyaman’da, aşırı sıcaklıklara dayanamayan elektrik trafosu makineli tüfek gibi ateş saçtı. Haberi

Trafodan görüntü

Hava Sıcaklığı Elektrik Trafosu Elektrik Akımı 

-Alev alan trafo
-Kıvılcımlardan görüntü
-Trafodan çıkan patlama sesleri
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Aşırı sıcaktan dolayı patlayan elektrik trafosundan kıvılcımlar işte böyle sıçradı ADIYAMAN

- Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının 44 dereceye ulaştığı Adıyaman’da, Yunus Emre Mahallesi Marangozcular Sitesi içerisinde bulunan bir elektrik trafosu aşırı sıcaklıklara dayanamayarak yanmaya başladı.
Alev alan trafoda bir birine temas eden elektrik kabloları nedeniyle kıvılcımlar adeta havada uçuştu. Yaşanan olay saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilirken yaklaşık 10 dakika boyunca kıvılcım saçan elektrik trafosu, elektrik akımının kesilmesiyle sona erdi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda trafoda maddi hasar meydana geldi.
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