Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı Video

Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı Video

- Polis ekiplerinin bir ikamette arama yapması - Özel Harekat polis ekiplerinin aracından detay - Polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi gözaltına aldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da, uyuşturucu satıcılığı ve gasp gibi suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramada, 10 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.Olayla ilgili aynı evde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı