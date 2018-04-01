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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Adıyaman'da 8. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Adıyaman'da 8. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

- Bisiklet turundan genel ve detay görüntüler - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in konuşması - Etkinliğe katılan Kemal Öner'in konuşmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da, 8. Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı.Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 8. Yeşilay Bisiklet Turu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı tarafından başlatıldı.Organizasyonda, 150 bisiklet tutkunu, 14 kilometre pedal çevirdi.Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanı Hakan Özöncel ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Fikret Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği sağlıklı bir yaşam ve gençlik için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bisiklet sporunun önemini anlatan Keleş, "Bisiklet gerek tasarruf, gerekse şehir içi trafiğin rahatlatılması ve gerekse sağlıklı birey olmak konusunda birçok olumlu etkileri bulunan spor." dedi.

Bisiklet Şehir İçi 

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