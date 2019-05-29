Adıyaman’da 70 milyon yıllık 19 adet fosil Haberi

-Öğrenciler fosiller hakkında bilgilendirilmesi

-Öğrenciden röp

-Fosilleri bulan okul müdürü ile röp



( ADIYAMAN )- Öğretmenleri buldu öğrenciler 70 milyon yıllık fosillere dokunarak inceledi ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ilkokul öğretmeni tarafından bulunan 19 adet 70 milyon yıllık olduğu tahmin edilen Deniz Kestanesi fosilini öğrenciler dokunarak inceledi. Adıyaman’ın Kahta İlçesi TPAO Atatürk İlkokulu öğrencileri 70 milyon yıllık olduğu ifade edilen fosillere hayranlıkla dokundu. Hatay’ın Samandağı İlçesine düzenlenen bir gezide farklı şekillerdeki fosilleri fark eden Okul Müdürü Mehmet Yıldırım, bu fosilleri aracına koyarak okula getirdi. İlk başta ne olduğunu bilmediği milyonlarca yıllık fosilleri bilim sınıfında sergileyen Mehmet Yıldırım bu fosillerin ne olduğu ile ilgili araştırma yaptı. Echihoid döneminde yaşayan ve taşlaşan deniz kestanesi fosillerinin belirgin çizgileri dikkatleri üzerine çekiyor. Öğrenciler fosiller sayesinde Fen Bilgisi derslerin çok eğlenceli geçtiğini ve kendilerinde merak uyandırdığını belirterek, fosillerin oluşumlarıyla ilgili öğretmenlerinden bilgiler aldıklarını dile getirdi. Hatay Samandağ’ında bir gezi esnasında fosilleri bulduğunu belirten TPAO Atatürk İlkokul Müdürü Mehmet Yıldırım, okulun bilim sınıfı, fosillerin sergilenmesi ile beraber öğrencilerin ilgi odağı olduğunu söyledi.



Müdür Yıldırım, “Fosilleri Hatay Samandağ’ında gezi amacı ile gittiğimiz bir yerde bulduk. Bunları öğrencilerimiz için okulumuzun bilim sınıfında sergileyerek onların istifadesine sunduk. Öğretmenlerimizin 10 saatte, 20 saatte anlatacakları dersi 2 dakikada bu fosilleri öğrenciye göstererek, onların dokunmasını sağlıyor. Bilimsel olarak oluşumunu 2 dakikada öğrencilere anlatıyor. Bu öğrencilerin beynine kazınan, unutmayacak bir fosil kavramı çıkacak. Biz bu amaçla bilim sınıfına getirdik. Bunları öğrencilerimizin kullanımına sunduk” diye konuştu (HT-SD-

