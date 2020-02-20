Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman’da 51 öğrenci zehirlendi

Adıyaman’da 51 öğrenci zehirlendi

Öğrencilerin ambulansa hastaneye getirilmesi

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi Öğretmenler Taşımalı Eğitim Sağlık Ekipleri 

-Hastanenin dış görüntüsü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Eskitaş köyünde 51 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Eskitaş köyünde taşımalı eğitim veren Eskitaş İlk ve Ortaokulu öğrencileri yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. İddiaya göre, öğle yemeğinde tavuk, pilav ve çorba yiyen 280 öğrenciden 51’i yemek sonrası mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle öğretmenlerine haber verdi. Okul yönetimi okula 112 acil sağlık ekiplerini çağırdı. Okula gelen ekipler zehirlendikleri şüphesi ile öğrencileri Göçeri Devlet Hastanesine kaldırdı. Öğrencilerden 24’ü buradan Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay sonrasında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alırken, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise su numunesi aldı.Kahta Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Kahta Öğretmenevi tarafından yapılan yemeklerden günde 4 bin kişinin yediğini belirtirken, Eskitaş İlk ve Ortaokulunda yemek yiyen 280 öğrenci olduğunu ifade etti.
Zehirlenme sebebinin alınan numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı