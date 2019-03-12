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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Adıyaman’da 26 okula eğitim materyali

Adıyaman’da 26 okula eğitim materyali

- genel ve detay görüntüler - engelli öğrencilerden görüntüler - İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz röportaj - materyallerin dağıtılması Adıyaman 'da 26 okula eğitim materyali - ADIYAMAN - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bursa ve Konya'da hazırlanan özel eğitim materyalleri, Adıyaman 'da 26 özel eğitim sınıfı ve okullarına dağıtıldı.Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, hazırlanan materyalleri özel eğitim gereksinimi duyan çocukların kullanacağını söyledi.

Özel çocukların eğitimini önemsediklerini ifade eden Alagöz, materyallerin kullanılmasının çocukların duyularının gelişimini destekleyeceğini belirterek, "Bu nedenle eğitim materyali, özel eğitim alanının olmazsa olmaz bir parçası." dedi.
Konuşmanın ardından hazırlanan materyaller, Adıyaman merkez ve ilçelerinde 26 özel eğitim sınıfı ve okullarına gönderildi.

Kullar Öğrenciler Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 

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