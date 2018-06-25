Adıyaman’a şehit ateşi düştü

-Askerlerden görüntü

-Türk Bayraklarından görüntü

-Şehit Annesi Hanım Canördek'in fenalaşarak ambulansa alunması

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Şehidin fotoğrafları

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada vurulan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, Bitlis’in Çeltikli Köyü kırsalında yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütü PKK ile askerler arasında çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada 22 yaşındaki Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek vuruldu. Girilen çatışmada vurulan Canördek şehit düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Canördek’in Adıyaman’ın Kayaönü Köyü Afet evler mevkiinde ikamet eden ailesine acı haberi Vali Yardımcısı Ayhan Aypak, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve askeri personeller tarafından bilgi verildi.

Şehidin baba ocağına ise Türk Bayrakları asıldı. Mehmet ve Hanım Canördek çiftinin 7 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in bekar olduğu 1 yıldır göreve başladığı belirtildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in şehit olduğu gün izne memleketi Adıyaman’a geleceği operasyondan dolayı gelemediği ve girdiği çatışmada şehit düştüğü öğrenildi.

