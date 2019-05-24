Adilcevaz ekonomisine ceviz fidanı katkısı

-Ceviz fidanı yetiştiricisi Mehmet Akkoyun’un konuşması

-Ceviz fidanlarından ve seralardan detay



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen tescilli ceviz fidanları ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ceviz üretiminde önemli bir yere sahip olan Adilcevaz cevizi, sürdürülen çalışmalar kapsamında iki isimle tescillendi. Adilcevaz13 ve Kazankaya isimleriyle tescillenen ceviz fidanları her yıl binlerce adet üretilerek ülkenin birçok yerine gönderiliyor. İsteğe göre kapama ceviz bahçesi de yapılan ceviz fidanları, ilçe ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Bu yıl 25 bin adet ceviz fidanı yetiştirildi Adilcevaz’da kurduğu seralarda Adilcevaz13 ve Kazankaya isimleriyle tescillenen ceviz fidanlarının üretimini yapan ceviz fidesi yetiştiricisi Mehmet Akkoyun, bu yıl 25 bin adet ceviz fidanı yetiştirdi. Ceviz fidanlarına ilginin giderek arttığını belirten Mehmet Akkoyun, vatandaşların özellikle ceviziyle meşhur Adilcevaz tescilli ceviz fidanlarına ilgi gösterdiğini söyledi.



Mehmet Akkoyun, “Adilcevaz’da ceviz fidanı üreticiliği yapıyorum. Şu anda Adilcevaz’da Adilcevaz13 ve Kazankaya olmak üzere tescilli 2 çeşit üzerine üretim yapıyoruz. Bu iki tescilli ceviz fidanlarından Türkiye’de istenilen yerlere gönderiyoruz. İsteyenler özellikle web sitesi üzerinden ve telefonla bizlere ulaşıyorlar, bizde istenilen adreslere gönderiyoruz. Büyük çapta olduğu zaman kendimizde gidip bahçe kurabiliyoruz. Özellikle son 2 yıldır Adilcevaz’da ürettiğimiz ceviz fidanlarını Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğüne veriyoruz. Kendi bölgemizde Adilcevaz tescilli ceviz fidanlarından bahçelerde kuruluyor. Çeşitlerimizin özelliği meyve gramajı olarak güzel. 20 gram meyve alabiliyoruz. Çeşitlerimizin bir diğer özelliği de, ayriyeten bir dölleyici fidan kullanmıyoruz. Kendi kendini dölleyip tozlayan bir çeşittir. En güzel tarafı bu. Ayrıca bölgeye adaptasyon sağlayan çeşitlerdir. Bölgede iklim şartlarına uygun bir çeşit olduğu için sıkıntı yaşanmıyor. Türkiye’de özellikle soğuk iklim olan bölgelere gönderiyoruz. Bu bölgelerde fidanlarımız çokta güzel oluyor. Bu yıl fidan üretimimiz 25 bin civarındadır” dedi.

“Arazisi olanları ceviz bahçesi kurmaya teşvik edelim” Türkiye’de yemeklik ceviz olarak büyük sıkıntı yaşandığının altını çizen Akkoyun; “Dışarıdan ceviz ithal edeceğimize Türkiye’de boş arazileri değerlendirip, ceviz bahçelerine çevirip kendi üretimimizden Türkiye ekonomisine katkı sunmamız gerekiyor. Çünkü iklim bizde, hava bizde, su bizde biz neden üretmeyelim. Ceviz ekiminde çokta düzgün bir arazi olmasına gerek yok. İstediğiniz yere ceviz bahçesi kurabilirsiniz. Önemli olan kurmaktır. Ceviz şimdi piyasada ticari olarak tutulan bir gıda maddesidir. Bunu ön plana çıkarmamız lazım. Arazisi olanları ceviz bahçesi kurmaya teşvik edelim” diye konuştu.



