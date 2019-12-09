Adilcevaz bastonu Avrupa'da tanıtılacak

-Atölyeden görüntüler

-Baston yapımından görüntüler

-Hazırlanmış bastonlar genel ve detaylar

-Ebruli bastonlar

-Röp.



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bastonculuk yapan devlet sanatçısı Cumali Birol, bastonları tanıtmak için Avrupa ülkelerine gidiyor. 20-29 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kazel Expo Fuarına katılacak olan Cumali Birol, hazırlıklarını tamamladı. Birol, 20-22 Aralık tarihinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde, 27-29 Aralık 2019 tarihlerinde ise Hollanda’nın Gorinchem kentinde düzenlenecek olan Kazel Expo Fuarına katılacağını söyledi.



Daha önce birçok ülkede Adilcevaz bastonlarını tanıttığını belirten Cumali Birol, ilk defa Avrupa ülkelerinde tanıtım fuarına katılacaklarını kaydetti.

Cumali Birol, “Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 3’ncü kuşak baston imalatçısıyım. Geçtiğimiz ay bir firmadan fuar için davet aldık. Türkiye’den 8 sanatkâr davet edildi. Bunlardan biri de benim. Ustalar arasında filografi, bakır, baston, koza sanatı ve kemençe yapımına kadar 8 farklı kategoride ustalar davet edildi. Almanya ve Hollanda’da yapılacak olan fuara katılacağız. Kısmetse ilimizi ve ilçemizi orada tanıtma fırsatı yakalayacağız. Burada yaptığımız minyatür bastonlar olmak üzere yaptığımız bastonları orada tanıtacağız. Bunlar arasında çok özel olan ve Payitaht Abdulhamit dizisindeki bastonumuza çok ilgi var. Onu da birlikte götürerek, orada sergileyeceğiz. Ham minyatür bastonlarımızı hazırladık. Ebruli bastonlarımız orada halkın nezdinde uygulamalı olarak yapacağız. 8 arkadaşımız ile birlikte 2 ülkeye gidip döneceğiz. Daha sonra aynı firma yaklaşık 10 farklı ülkede fuarlar açacak” dedi.

Ürünlerinin tamamen el sanatı olduğunu da sözlerine ekleyen Birol, “Adilcevaz bastonu tamamen el sanatı ile yapılan bir ürün. Ceviz ağacı, manda, sığır ve koçboynuzları kullanılarak yapılıyor. Biz mesleğimizi severek yapıyoruz. Aslında işin asıl boyutu burada. Severek yapılan her iş başarıya ulaşır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birçok ülkeye gönderildik. Ancak ilk defa Avrupa ülkesine gidiyoruz. Avrupa ülkelerinde ilk defa Adilcevaz ve Bitlis bastonunu tanıtacağız. Bu da bize gurur verdi. Bizi onurlandırdı. Gerek ki, yaptığımız sanatın bir karşılığı olan fuar ve festivallerde sergileyeceğiz diye düşünüyorum. Orada çini desenli, ebruli, kakma ve payitaht bastonu dediğimiz özel bir bastonumuzu orada sergileyeceğiz” diye konuştu.

(VO-MSA-Y)



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