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11 Ekim 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Adil Öksüz'ün maklube görüntüleri ortaya çıktı

Adil Öksüz'ün maklube görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'cü darbe girişiminin planlayıcıları arasındaki firari Adil Öksüz'ün, FETÖ'cülerin sıkça yediği maklube yemeğini yaparken çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Van Depremi Adil Öksüz Twitter Rusya 


Sofrada Adil Öksüz'ün sağında oturan kişinin FETÖ'nün Rusya imamı aynı zamanda Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım olması dikkat çekti.

15 Temmuz sonrası İstanbul'a gelen Öksüz'ü havalimanında karşılayarak arabasıyla Sakarya Akyazı'ya götüren Yıldırım tutuklanmıştı.

Görüntülerin 23 Ekim 2011 Van Depremi sonrasında çekildiği arka fondan gelen haberlerden anlaşılıyor.

Görüntüler 'mekanizeler' isimli Twitter hesabı tarafından sosyal medyada yayınlandı.
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