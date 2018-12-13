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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adil Öksüz’ün baldızı’na 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adil Öksüz’ün baldızı’na 6 yıl 3 ay hapis cezası

-arşiv-

Baldız Sanık Avukatları Hapis Cezası Hava Kuvvetleri Mahkeme Heyeti 

-Belkıs Nur Tekin'in adliyeye sevk edilişi

( SAKARYA ) SAKARYA

- 15 Temmuz darbe teşebbüsünde örgütün sözde hava kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ün baldızı Belkıs Nur Tetik’in mahkemesi sonuçlandı. Mahkeme heyeti Tetik’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz darbe teşebbüsünde örgütün sözde ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ün baldızı Belkıs Nur Tetik daha önceden ‘Silahlı Terör örgütüne üye olma’ suçundan gözaltına alınmış, Tetik çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tetik’in Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi davası devam etti. Gerçekleşen mahkemede ifade veren Baldız Tetik, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanmadığını belirterek, hiçbir örgüte üye olmadığını da söyledi.

Darbe sonrasında yıprandıklarını belirten Tetik, beraatını talep etti. Sanık, sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti Belkıs Nur Tetik’e ‘Silahlı Terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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