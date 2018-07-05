Adil Öksüz’ün bacanağı tutuklandı İzle

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( KONYA ) KONYA



- Konya merkezli 31 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda askeri personele “mahrem imamlık” yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 49 kişiden, aralarında örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında Türkiye genelindeki mahrem imamları denetleyen isim olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik'in de bulunduğu 17 kişi tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerindeki personele “mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Haziran sabahı Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Operasyonlarda, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden firari Adil Öksüz’ün Sakarya’da yaşayan bacanağı Ökkeş Tetik’in de aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında Türkiye genelindeki mahrem imamları denetleyen isim olduğu ortaya çıkan “gezici” olarak bilinen Ökkeş Tetik, Sakarya’dan sorgulanmak üzere Konya’ya getirildi.

Şüphelilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri personele genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında mahrem ağabeylik yaptıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınan 49 şüpheliden emniyetteki sorguları tamamlanan 18’i itirafçı olarak adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılırken, daha önceden örgüt üyeliğinden hüküm giydiği belirlenen 10 şüpheli de serbest kaldı, 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden aralarında Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik'in de bulunduğu 17'si tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (İY-FM-

