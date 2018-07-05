Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adil Öksüz’ün bacanağı tutuklandı İzle

Adil Öksüz’ün bacanağı tutuklandı İzle

Ökkeş Tetik’in sağlık kontrolünden geçirilmesi (Arşiv)

Adli Kontrol Müdür Yardımcısı Yakalama Kararı Darbe Girişimi Askeri Personel 

-Foto

( KONYA ) KONYA

- Konya merkezli 31 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda askeri personele “mahrem imamlık” yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 49 kişiden, aralarında örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında Türkiye genelindeki mahrem imamları denetleyen isim olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik'in de bulunduğu 17 kişi tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerindeki personele “mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Haziran sabahı Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Operasyonlarda, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden firari Adil Öksüz’ün Sakarya’da yaşayan bacanağı Ökkeş Tetik’in de aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında Türkiye genelindeki mahrem imamları denetleyen isim olduğu ortaya çıkan “gezici” olarak bilinen Ökkeş Tetik, Sakarya’dan sorgulanmak üzere Konya’ya getirildi.
Şüphelilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri personele genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında mahrem ağabeylik yaptıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınan 49 şüpheliden emniyetteki sorguları tamamlanan 18’i itirafçı olarak adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılırken, daha önceden örgüt üyeliğinden hüküm giydiği belirlenen 10 şüpheli de serbest kaldı, 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden aralarında Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik'in de bulunduğu 17'si tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (İY-FM-
İlgili Foto Galeriler
Fethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü BulunduFethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü Bulundu
Dominikte Öldürülen Kameramana Acı VedaDominikte Öldürülen Kameramana Acı Veda
Minik Eylül Son Yolculuğuna UğurlandıMinik Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı