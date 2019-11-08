Adı “umut”, kendisi “ölüm” yolculuğu

-Sahil Güvenlik 28 Ani Müdahale Botunun limandan çıkışı

-Sahil Güvenlik Botu radar çalışması

-Sahil Güvenlik Komutanına ihbar gelmesi

-Termal Kamera ile düzensiz göçmen tespiti

-Dürbün ile sahil taraması

-İHA Muhabiri Emrah Elmas sunuş

-Jandarma sahilde çalışma

-düzensiz göçmen detayları

-İHA Muhabiri Emrah Elmas sunuş

-Düzensiz göçmen botu detayı (SG Kamera)

-Düzensiz göçmen botu durdurulma detayı (SG Kamera)

-Sahil Güvenlik hava unsurları tarafından tespit edilen düzensiz göçmen hareketleri termal kamera detayları (SG Kamera)

-Sahil Güvenlik Botu detayları

-Sahil Güvenlik 28 Bot Komutanı SG Gv. Asb. Kd. Başçavuş Ramazan Eser ile röp



( BALIKESİR -ÖZEL)- Ege’de düzensiz göç ile 7 gün 24 saat kesintisiz mücadele sürüyor- Sahil Güvenlik Ege’de 48 bin 550 düzensiz göçmeni yakaladı BALIKESİR



- Ege Denizi’nde meydana gelen düzensiz göç ve yasa dışı sınır geçişlerine Türk Sahil Güvenlik’i havadan, karadan ve denizden 7 gün 24 saat dur diyor. Yılbaşından bu yana Ege Denizi’nde 48 bin 550 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Ege’de gerçekleştirdiği çalışmalar İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.Yılbaşından bu yana Ege Denizi’nde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin sayısı 48 bini geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler denizde, havada ve karada yasa dışı sınır geçişlerini önlemek için her hava şartında 7 gün 24 saat görev yapıyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna misafir olan İhlas Haber Ajansı ekibi düzensiz göçmenlerin yasa dışı sınır geçişlerinin önlenmesi görevini yakından takip etti.Balıkesir’in Ayvalık ilçesi ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıkları arasında gerçekleştirilen devriye görevinde Sahil Güvenlik ekipleri havadan, denizden ve karadan gözlem yaparken yasa dışı sınır geçişi yapmaya çalışan düzensiz göçmenlere anında müdahale ediyorlar. Zaman zaman sahilde, karada tespit ettikleri düzensiz göçmenleri ise Jandarma ve Emniyet ile koordineli olarak denize açılmadan yakalıyor.Çalışmalar hakkında İhlas Haber Ajansı mikrofonuna bilgi veren TCSG 28 Bot Komutanı SG Gv. Asb. Kd. Başçavuş Ramazan Eser “Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında düzensiz göçmenlerin hayatının kaybetmesinin önüne geçilmesi maksadıyla 2015 yılında başlatılan ve halen devam eden “Ege’de Umut Harekâtı” (Operation Aegean Hope) ve Akdeniz’de Güven Harekâtı (Operation Safe-Med) isimli iki büyük operasyon kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yaklaşık %70’inden fazlası kullanılmaktadır” dedi.

Yılbaşından bu yana Ege Denizi’nde 48 bini aşan bir düzensiz göçmen yakalandığını ifade eden SG Gv. Asb. Kd. Başçavuş Ramazan Eser “Komutanlığımız tarafından 01 Ocak- 28 Ekim 2019 tarihleri arasında Ege’de 48 bin 550 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Ülkemizden yasa dışı çıkışlarda en çok ve maalesef denize elverişli olmayan şişme lastik botlar kullanılmaktadır. Ege adalarının ülkemiz kıyılarına yakın olması da lastik botların tercih edilebilirliğini artırmaktadır. Bununla birlikte ekonomik ömrünü doldurmuş ahşap tekne ve kapasitesinin üzerinde göçmenlerle doldurulan teknelerin de kullanıldığı tespit edilmektedir. Bu teknelerin kullanıldığı olaylar büyük çoğunlukla arama kurtarma olayına dönüşmekte ve ne yazık ki göçmenlerin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanabilmektedir.”dedi.

Düzensiz göçmenler ve yasa dışı sınır geçişlerinin önlenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının planlı ve kararlı bir şekilde çalıştığını ifade eden SG Gv. Asb. Kd. Başçavuş Ramazan Eser “Komutanlığımız deniz, hava ve kara unsurlarıyla 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde düzensiz göç ile mücadelesini sürdürmektedir” dedi.





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