Adı gibi “Melek”...Saçlarını, aynı okulda lösemi tedavisi gören öğrenci için bağışladı

-Melek ile röportaj

-arkadaşları ile detay

-arkadaşı ile röportaj

-müdür ile röportaj

-Melek'in cep telefonu ile çekilen görüntüsü



( İZMİR -ÖZEL)- Kendi küçük, kalbi büyük- Melek saçlarını kestirdi, kardeşi de ona destek verdi İZMİR



- İzmir'de Kemalpaşa 75. Yıl İlkokulunda 3. sınıfta okuyan Melek Nisa Çamkerten, beline kadar uzanan saçlarını aynı okulda 2. sınıfta okuyan ve lösemi tedavisi gören H.K için kestirdi. Melek, kendisinden etkilenip saçlarını kestiren 1. sınıftaki kardeşi Miray Mislina’nın saçlarıyla birlikte kendi saçını H.K.’nın babası Yılmaz K.’ya teslim etti.Sevgi (30) ve Yakup Çamkerten'in (30) üç çocuğundan en büyüğü Melek Nisa Çamkerten (9), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda duygulandıran örnek bir davranışa imza attı. Kemalpaşa 75. Yıl İlkokulu’da 3. sınıfta okuyan Melek, beline kadar uzanan saçlarını aynı okulda 2. sınıfta okuyan ve lösemi tedavisi gören H.K. için kestirdi. Melek’in 1. sınıfa giden kız kardeşi Miray Mislina da Melek’ten etkilenerek saçlarını kestirdi. Ailesinin ve öğretmenlerinin desteğini alan Melek Nisa, hem kendisinin hem de kardeşinin saçlarını, H.K.’nın babası Yılmaz K.’ya teslim etti.“Onların yüzünü güldürün”Saçlarını kestirmeye nasıl karar verdiğini anlatan Melek Nisa, “Ben televizyonda bir kız gördüm, saçını lösemili çocuklar için bağışlıyordu. Ben de o zaman saçlarımı bağışlamaya karar verdim. Okulumda lösemili bir kız arkadaş varmış, saçlarımı ona vereceğim. Onunla tanışmak ve arkadaş olmak isterim. Saçları uzun olan arkadaşlarım, lütfen lösemili öğrenciler için saçlarınızı bağışlayın ve onların yüzünü güldürün” dedi.

Melek Nisa’nın kardeşi Miray Mislina ise "Ablam saçlarını bağışlayınca ben de saçlarımı kestirip lösemili çocuklar için bağışlamak istedim” diye konuştu.

“Bu yaşta kan bile vermek istiyor”Melek Nisa ve ikizler Miray Mislina ile Gökhan’ın annesi Sevgi Çamkerten ise Melek’in yardımseverliği ile tanındığını söyledi.



Kızlarının davranışı nedeniyle gurur duyduğunu ifade eden anne Çamkerten, şöyle konuştu:"Lösemili çocukları görünce Melek’in saçlarını kestirmeye karar verdik. Onun saçlarını kestirmeye kıyamıyordum ama bağış yapmak için kestirmek istediğini söyleyince kuaföre gidip kestirdik. İnşallah o kızımızın da yüzü güler. Kızımla gurur duyuyorum. Melek çok duyarlı ve yardımsever bir çocuk. Bu yaşta kan bile vermek istiyor ama ‘yaşın küçük’ diyoruz. Sokakta kedilere yemek götürüyor. Öğretmenimiz de bizimle çok ilgileniyor ve ona ‘sınıfın küçük annesi’ diyorlar. Küçük kızımın saçları çok uzun değildi ama ablasını görünce ‘benim saçım onların saçı olsun’ deyip o da kestirdi. Kızlarım inşallah lösemi tedavisi gören öğrencimizle ömür boyu arkadaş olacak.”"Vicdan ve sevginin olmadığı eğitim, sadece akademik bilgidir"İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bütün çocukların bedenlerinden büyük yüreklere sahip olduğunu belirterek, "Vicdan ve sevginin olmadığı eğitim, eğitim değil sadece akademik bilgidir. Adı gibi kendi de melek olan kızımızı duyarlılığından dolayı kutlarken; paylaşmanın değerini bilen, çevresine vicdanla bakan çocuklar yetişmesinde emek gösteren ailelerimizi ve öğretmenlerimizi de tebrik ederim" diye konuştu.

“Biz bir aileyiz”75. Yıl İlkokulu Okul Müdürü Gürkan Çelik de "Bizim için en önemli şey öğrencilerimizin bu duyarlılığa sahip olabilmesi. Biz bir aileyiz. Her çocuk bizim kendi çocuğumuz gibi. Çocuklarımızın kendi başlarına gelmese bile, çevresinde meydana gelen durumdan bu kadar etkilenerek böyle bir duyarlık örneği göstermeleri bizi çok mutlu etti. Çok üzülerek bir öğrencimizin lösemi olduğunu öğrendik. Kendisi şu anda tedavi görüyor. Ona bu durumdan bahsettik ve çok mutlu oldu” ifadelerini kullandı.Saçları babaya teslim ettiMelek Nisa, kendi saçlarıyla birlikte kardeşinin saçlarını, “Bu saçları sizin kızınızın için kestirdik. Onun saçı da benim gibi olsun istiyorum. Kızınız için saçımı bağışlıyorum” diyerek teslim etti. H.K.’nın babası Yılmaz K. da ”Nazik hareketinizden ve bu duyarlı davranıştan dolayı tebrik ediyorum. Allah razı olsun” sözleriyle teşekkür etti.



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