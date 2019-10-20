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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
ADEM sayesinde kendi işlerini kurdular - MUŞ Video

ADEM sayesinde kendi işlerini kurdular - MUŞ Video

- ADEM'den eğitim alıp iş yeri açan kuaförlerin çalışması - Hava Akın ile röportaj - Saliha Toplu ile röportajADEM sayesinde kendi işlerini kurdularMUŞ (AA ) - Muş lu kadınlar Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) destekleriyle açılan Aile Destek Merkezi (ADEM) sayesinde kendi işlerinin patronu oldu.Kentte yaşayan 3 çocuk annesi Hava Akın (30), kurstaki kuaför kursunu başarıyla tamamlayarak kendi kuaför salonunu açtı.Uzun süredir psikolojik sorunlarla mücadele ettiğini anlatan Akın, konu ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kurstan önce hastalığının adeta kendisini esir aldığını belirtti.
Kuaför kursuna katıldıktan sonra, arkadaşlık ve aile ortamı ile tanıştığını aktaran Akın, şöyle konuştu:"Burada sevincimizi de hüznümüzü de arkadaşlarımla paylaşabiliyorum. Kursta hem eğlendik hem öğrendik. Hastalığımı yenerek hayata yeniden tutundum. Valiliğin verdiği malzeme desteğiyle kursu bitirdim Kursu tamamladıktan sonra kendi iş yerimi açtım ve hemde tek başıma çocuklarıma bakıyorum. Daha önce büyük ölçüde maddi sıkıntılarım vardı Şimdi hem maddi hem de manevi olarak çok rahatladım. Bize bu imkanları sunan herkese çok teşekkür ederim."Kurstaki 9 aylık kuaför eğitimin ardından kendi işini kuran Saliha Toplu da kurs sonrası ustalık ve kalfalık belgesi aldığını, ardından da kendi iş yerini açtığını dile getirdi.Mesleğini çok sevdiğini ifade eden Toplu, "Devlet desteği ile açılan kurslara her kadının katılması gerekiyor. Bu kurs sayesinde her kadın kendi ayaklarının üstünde durabilir. Daha önce farklı sektörlerde çalıştım. Ancak bana bir faydası olmadı. Şu an işimden elde ettiğim gelirle aileme katkı sağlıyorum ve çocuklarımı okutuyorum." diye konuştu.

Tron Er Kadın Psikoloji Gesi Kuaför Salonu 

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