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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adem Huduti'nin de yargılandığı Malatya’daki FETÖ/PYD ana davasında 10’uncu duruşma İzle

Adem Huduti'nin de yargılandığı Malatya’daki FETÖ/PYD ana davasında 10’uncu duruşma İzle

sanıkların salona getirilişleri

General Jandarma Darbe Girişimi Terör Örgütü 

-detayar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen ana davada aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbe girişimine ilişkin Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında yaşanan kalkışmaya ilişkin Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada bugün 10’uncu duruşma gerçekleştiriliyor. Güvenlik gerekçesiyle Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesindeki spor salonunda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Malatya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan 10 sanık, jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi.
Aralarında dönemin 2.Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de yer aldığı tutuklu diğer sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılıyorlar. Tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatlarında yerini alması ile başlayan duruşmada sanıkların esas hakkında savunma yapmaları bekleniyor. Öte yandan duruşmayı AK Parti Malatya teşkilatından da çok sayıda izleyici takip ediyor. (CÖ-
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