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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Adaya terk edilen eşek için hayvanseverler harekete geçti İzle

Adaya terk edilen eşek için hayvanseverler harekete geçti İzle

Adadan görüntü

Bild Harekete Geç Hayvan Irak 

-Denizden görüntü
-Dernek Başkanı röp.
-Muhtar röp.
-Eşek arşivi

( MUĞLA )- Didik didik arandı, eşek bulunamadı MUĞLA

- Marmaris’te Koca Ada’ya bırakılan eşek için hayvanseverler ve kurumlar harekete geçti. Didik didik aranan adada, eşeğin izine rastlanmadı. Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Koca Ada’ya kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir eşek bırakıldı. Adada eşeği gören tatilciler durumu hayvanseverlere bildirdi. Sosyal medyada yayılan olay için hayvanseverler harekete geçti. AKUT ekipleri, belediye çalışanları ve hayvanseverler adaya çıkarma yaptı. Adayı didik didik arayan görevliler eşeğin izine rastlamadı. Hayvanseverler adaya su ve saman bırakarak adadan ayrıldı. Konuyla ilgili konuşan Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, "Bana fotoğraf ve video gönderildi. Eşeğe günübirlik teknedekiler, yiyecek ve su verdikten sonra resmen beni kurtarın diye anırıyordu. Tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Büyük ihtimal kavurucu sıcakta bir çalılığın içinde dinleniyordur. Aramalarımıza rağmen bulamadık. Günübirlik gezi teknelerine gördüklerinde fotoğrafını çekip göndermelerini istedik" dedi.
Arama faaliyetine katılan Bozburun Mahalle Muhtarı Duran Güleç ise eşeğin bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.


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