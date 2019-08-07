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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adaya terk edilen eşek bulundu Haberi

Adaya terk edilen eşek bulundu Haberi

Eşeğin adada bulunamsı

Bild Harekete Geç Hayvan Irak 

-karaya çıkartılışı
-Eşeğe saman verilişi
-Arşiv Görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

- MUĞLA

Marmaris’te adaya terk edilmiş eşeği bulmak için hayvanseverler ve kurumlar seferber olmuştu. Tur teknesi kaptanının bulduğu eşek yetkiler tarafından adadan alınarak karaya çıkartıldı. Eşeğe bahtiyar ismi verildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Koca Ada'ya kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir eşek bırakıldı. Adada eşeği gören tatilciler durumu hayvansverlere bildirdi. Sosyal medyada yayılan olay için hayvanseverler harekete geçti. Pazartesi günü yapılan aramada eşek bulunamamıştı. Görevliler adaya saman ve su bırakıp adadan ayrılmıştı. Adaya bırakılan eşek dün tura çıkan teknenin kaptanı tarafından görüldü.
Kaptan durumu yetkililere haber verdi. Yetkililer eşeği adadan alıp karaya çıkardı. ‘Bahtiyar’ ismi verilen eşeğin sahiplendirileceği öğrenildi.
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