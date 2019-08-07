Adaya terk edilen eşek bulundu Haberi

-karaya çıkartılışı

-Eşeğe saman verilişi

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( MUĞLA ) MUĞLA



- MUĞLA



Marmaris’te adaya terk edilmiş eşeği bulmak için hayvanseverler ve kurumlar seferber olmuştu. Tur teknesi kaptanının bulduğu eşek yetkiler tarafından adadan alınarak karaya çıkartıldı. Eşeğe bahtiyar ismi verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Koca Ada'ya kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir eşek bırakıldı. Adada eşeği gören tatilciler durumu hayvansverlere bildirdi. Sosyal medyada yayılan olay için hayvanseverler harekete geçti. Pazartesi günü yapılan aramada eşek bulunamamıştı. Görevliler adaya saman ve su bırakıp adadan ayrılmıştı. Adaya bırakılan eşek dün tura çıkan teknenin kaptanı tarafından görüldü.

Kaptan durumu yetkililere haber verdi. Yetkililer eşeği adadan alıp karaya çıkardı. ‘Bahtiyar’ ismi verilen eşeğin sahiplendirileceği öğrenildi.

