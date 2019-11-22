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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Aday öğretmenler için moral ve motivasyon etkinliği Haberi

Aday öğretmenler için moral ve motivasyon etkinliği Haberi

- salondan detay

Aday Öğretmen Öğretmenler Öğretmen Konferans Okul Müdürü 

-- öğretmenlerden detay
-- parçaların seslendirilmesi
-- orkestra ve sanatçılardan detay
-- genel detaylar
-- okul müdürü Abdulkerim Özçelik röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Milli Eğitim Bakanlığınca ara tatilde belirlenen program kapsamında, Muş’taki Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde müzik öğretmenleri tarafından aday öğretmenlere yönelik konser düzenlendi.
Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinin konferans salonunda okulun müzik öğretmenleri tarafından düzenlenen Türk halk müziği konseri, büyük beğeni topladı. Tamamı öğretmenlerden oluşan orkestra ekibi ve sanatçılar, 17 parça seslendirdi. Yapılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Abdülkerim Özçelik, 18-22 Kasım birinci ara tatil döneminde öğretmenlerin seminer dönemini faydalı, etkin ve verimli kullanmaları için okulları tarafından düzenlenen bir müzik dinletisi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Muş’taki aday öğretmenler ve diğer öğretmenlerin bu etkinliğe katılarak daha verimli zaman geçirdiklerini söyleyen Özçelik, “Ayrıca Öğretmenler Günü Haftası olması nedeniyle de bu programı bütünleştirdik. Hafta boyunca Öğretmenler Günü ile ilgili etkinliklerimiz devam edecek. Müzik çalışmalarımız ve resim sergilerimiz olacaktır” dedi.
Koronun tamamını öğretmenlerin oluşturduğunu ifade eden Özçelik, “Ama diğer okullarda görev yapan müzik öğretmenlerimizden de destek aldık. Eksik yanlarımızı bu şekilde tamamladık. Hafta boyunca konserler, etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Bu açıdan hem Öğretmenler Günü’nü bir güne sığdırmak yerine bir haftaya, öğretmenlerin her gün hissedeceği bir etkinlik haline getirmek amacıyla resim sergilerimiz olacak. Buna benzer müzik etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecektir” diye konuştu.

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