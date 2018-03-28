Adapazarı ve Hendek belediyelerinden Afrin halkına yardım Haberi
- Yemek yardımı görüntüleri - Adapazarı Belediye Başkanı Dişli ve Hendek Belediye Başkanı Püsküllü, Afrin'de yardım dağıttıANKARA (AA) - Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin bölgesindeki halka yardım dağıttı. TSK ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatıyla terörden temizlenen Afrin'e Sakarya'dan gönderilen yardımların dağıtılmasını yerinde gözlemleyen belediye başkanları Dişli ve Püsküllü, sivil halkla bir araya geldi.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının gezici aşevini ziyaret eden Dişli, burada halka yemek dağıttı. Dişli, terörden arındırılan Afrin'in Türkiye'den gelen yardımlarla hızla toparlandığını ifade ederek, "İki günden beri Suriye'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İHH, Kızılay ve AFAD'ın, Afrin'in en ücra köşelerinde yaşayan insanlara ulaştığını ve oradaki insanlara yardımları dağıttığını görüyoruz. Hayırsever halkımızdan Allah razı olsun." dedi. Hendek Belediye Başkanı Püsküllü de harekatla terörden temizlenen Afrin'e baharın geldiğini gördüklerini ve Türkiye'deki tüm yardım kuruluşlarının seferber olduğunu dile getirdi. Püsküllü, burada görev yapan Türk askerini de ziyaret ettiklerini, askerlerin moralinin çok yüksek olduğunu ifade etti. - "Tel Rıfat halkı için de seferberiz"İHH Sakarya Başkanı Sabahattin Aydın, terör örgütü YPG/PKK'nın iki yıl önce Afrin'den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat halkı için de seferber olduklarını belirterek, "Zeytin Dalı Harekatıyla özgürleştirilen köy, kasaba ve ilçelerde yardım çalışmalarımızı anında ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Terörden kurtarılan insanlara en hızlı şekilde insani yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.İHH gezici aşevinde, Afrin'de günlük bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.