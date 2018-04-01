Adanalı şehitlerin kardeşleri dünyaevine girdi

-Gelinin arabadan inmesi

-Çiftin düğün salonuna yürümeleri

-Düğün salonundan ve şehitlerin afişlerinden görüntüler

-Çiftin salona girmesi

-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşması

-Nikahın kıyılması

-Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması

-Fatmagül Demet Sarı'nın nikah cüzdanını vermesi

-Çiftten görüntü

-Mehmet Arslangiray'ın fotoğrafı

-Kamil Yelman'ın fotoğrafı



( ADANA - HD)- Hakkari’de 2016 yılında şehit olan Mehmet Arslangiray’ın kardeşi Sümeyya ile şehit Kamil Yelmen’in kardeşi Kazım birbirleriyle evlenerek dünya evine girdi ADANA



- Hakkari’de 2016 yılında şehit olan Adanalı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arslangiray ve şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen’in kardeşleri birbiriyle evlendi. 2016 yılı 26 Haziran günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arslangiray şehit oldu. Aynı yıl 10 Temmuz’da ise Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde PKK'lı teröristlerin daha önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen şehit düştü. İki olayın ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin her hafta düzenlediği toplantıya katılan şehit Mehmet Arslangiray’ın kız kardeşi Sümeyya (23) ile şehit Kamil Yelmen’in kardeşi Kazım (29) arkadaş oldu. Kamu kurumlarında memur olan çift bu arkadaşlığı ilerlettikten sonra evlenmeye karar verdi. Polis Lokali’nde yapılan düğün ile dünya evine giren çift, şehit ağabeylerinin fotoğraflarını da oturdukları masanın arkasına astırdı. Gazetecilere bir açıklama yapmak istemeyen çiftin mutluluğu gözlerinden okundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çiftin nikahını kıyarken Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Fatmagül Demet Sarı ve Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu çiftin nikah şahidi oldu. Başkan Sözlü, nikah öncesi yaptığı konuşmada, "Memleketimizde istediğimiz yerde oturup kalkabiliyorsak, ezanlarımız okunuyorsa, bu vatanın adına Türk yurdu deniliyorsa dünden bugüne şehadetleriyle bu vatan coğrafyasının sınırını çizen, kanlarıyla bu toprakların bedelini ödeyen şehitlerimiz sayesindedir” ifadelerini kullandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, “Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün bu salonda hep birlikte bu nikaha şahitlik yapabiliyorsak, ezanımızın sesini duyabiliyorsak, şehitlerimiz sayesinde olmaktadır” dedi.

Çiftin aile cüzdanını ise AK Parti Adana Milletvekili Fatmagül Demet Sarı, gelin Sümeyya Arslangiray’a takdim etti. Düğün daha sonra mevlit okunması ile devam etti. (UMT-

