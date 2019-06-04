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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Adanalı şehit herkesi ağlattı

- Adanalı şehit herkesi ağlattı

Şehit cenazesinin mezarlığa getirilmesi

Şehit Babası Cenaze Namazı Cenaze Aracı Polis Müdürü Terör Örgütü 

-Şehit babasının Ömer Çelik ile gelmesi
-Şehit anne ve kız kardeşinin gelmesi
-Şehit cenazesinin alana getirilmesi
-Anne ve kız kardeşinin ağlaması
-Cenaze namazının kılınması
-Ömer Çelik'in konuşması
-Şehidin kardeşinin ağlaması
-Cenazenin götürülmesi
-Bir kız çocuğunun ağlaması
-Annesinin neden ağladığını söylemesi

( ADANA )- Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in cenazesi Ramazan Bayramının 1. gününde toprağa verildi- Törene katılanlar ve şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu- Şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzunda götürülürken, mezar ziyaretine gelen küçük bir kızın şehit için ağlaması da dikkat çekti ADANA

- Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) cenazesi Ramazan Bayramının 1. gününde toprağa verildi.
Törene katılanlar ve şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Yücel'in cenazesi uçakla sabah saat 10.00 sıralarında memleketi Adana'ya getirildi.
Yücel'in cenazesi öne helallik alınması için Gazipaşa Mahallesindeki baba ocağına götürüldü. Cenaze daha sonrada Kabasakal Mezarlığına getirildi.
Cenaze aracından indirilen şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzunda cenaze namazının kılınacağı alana getirildi.
Şehit Yücel’in annesi Sevtap ve kız kardeşi Ebru Yücel gözyaşlarına boğuldu. Anne ve kız kardeşleri kadın askerler teskin etmeye çalıştı. Güçlükle ayakta durabilen şehit babası Cabbar Yücel cenaze alanına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in kolunda geldi. Daha sonra şehidin cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye dileklerini ileten Ömer Çelik, “Üzerimizde düşen biz bu vatanda onurlu ve şerefli yaşayalım diye canlarını feda eden şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır” dedi.
Bu arada, şehidin erkek kardeşi Emre Yücel'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
Çelik'in konuşmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşlarının omuzlarında tekrar cenaze aracına götürüldü. Bu sırada bayram nedeniyle yakınının mezarını ziyarete gelen küçük bir kızın gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
Kız çocuğunun annesi, "Hiç tanımıyoruz akrabamız değil ama çok üzüldük. Bayram günü şehit olmuş" dedi.
Şehit daha sonra cenaze aracıyla şehitliğe götürülerek toprağa verildi.
Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, komutanlar ve çok sayıda polis müdürü ile vatandaşlar katıldı.
(FKE-
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