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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Adanalı şehidin baba ocağına ateş düştü

Adanalı şehidin baba ocağına ateş düştü

Polislerin beklemesi

Baba Ocağı Çatışma Cenaze Namazı Terör Örgütü Teröristler 

-Sokağa asılan dev Türk bayrakları
-Ambulansın beklemesi
-Taziyeye gelenler
-Şehidin evinden genel ve detay görüntü
-Şehidin fotoğrafları

( ADANA )- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın ailesine acı haber verildi- Şehidin yaşadığı mahalledeki sokaklara Türk bayrakları asıldı ADANA

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın ailesine acı haber verildi.
Çukurca ilçesine bağlı Aslan Kapanı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle 1 Haziran günü çıkan çatışmada Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca şehit oldu. Şehidin Adana'da ikamet eden annesi Makbule ve babası Muharrem Sanca'ya askeri yetkililer sağlık görevlileri eşliğinde şehadet haberini verdi. Şehidin Dumlupınar Mahallesindeki baba ocağında haberin verilmesiyle ağıtlar yükseldi. 10 kardeşin 6.'sı olan şehidin mahallesinde bütün sokaklara dev Türk bayrakları asıldı. Şehidin naaşının memleketi Adana'ya getirildikten sonra ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki garnizon şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.
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