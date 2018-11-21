Adanalı kuaförün 16 yıllık hayali gerçek oldu İzle

-Kuaförün saç yapması

-Müşterileriyle ilgilenmesi

-Aldığı ödüller

-Kuaför Mustafa Sav ile röp.

-Detaylar



( ADANA -ÖZEL)- Kuaför Mustafa Sav, Portekiz’de düzenlenen yarışmada yaptığı saç tasarımıyla dünya şampiyonu oldu - Sav: “Ülkemize birincilik getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum” ADANA



- Adanalı kuaför Mustafa Sav, çırak olarak başladığı kuaförlük mesleğinde 16 yıllık hayalini gerçekleştirerek uluslararası bir yarışmada dünya şampiyonu oldu. 2-4 Kasım tarihleri arasında Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen Wella Trendvision Award 2018 yarışmasında Türkiye ekibi şampiyon oldu. Adana’dan Mustafa Sav ve İstanbul’dan İzzet Tabak isimli kuaförlerin ekip olarak Türkiye’yi temsil ettiği kuaförlük yarışmasında 43 ülke yarıştı. Yarışmada Türkiye’yi 2 yıl üst üste temsil eden Mustafa Sav ile ekip arkadaşı İzzet Tabak en iyi saç tasarım ödülünü alarak şampiyon oldu. 31 yaşındaki Kuaför Mustafa Sav, 15 yaşından beri kuaförlük alanında bir şampiyonluk hayali olduğunu ifade ederek, “Ben 12 yaşında bu mesleğe başladım.15-16 yaşlarından sonra ustalarımızı izlemeye başladım. Örnek aldığımız kuaförlerin başarılar yakalaması acaba ben de bir gün orada olabilir miyim hayali oluşturdu. Ve bugün bunu başardığım için çok mutluyum” dedi.

2 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu kazandığını belirten Sav, “Türkiye şampiyonluğunu alınca dünya finaline gitmeye hak kazandım. Bu benim için çocukluk hayaliydi. Orada olmayı çok istiyordum. Acaba bir gün bende orada olabilir miyim? O yarışmayı kazanabilir miyim diye hayal ediyordum ama demek ki azmin zaferi. Geçen yılda Türkiye birinciliğini alıp Dünya Finalinde Londra’da ülkemizi temsil etmiştim. Yine 2018’de dünyanın en büyük kuaförlük yarışmasına tekrardan katıldım. Ve yine onlarca kişi içerisinde Türkiye birinciliğini aldım. Ülkemize birincilik getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

Yarışma hakkında bilgiler veren Kuaför Sav, “2019 yılı trendinden bahsedildi. Şov saçına dayalı olarak değil de salonlarda ticari olarak kullanılabilir saçlar elde edildi, yaklaşık 3 saatli süre tanındı. Çok zor bir platformdu. Dünyanın en iyi 16 jürisi olarak kabul edilen kuaförlükte zirve yapmış insanlarla bire bir aynı ortamdan ülkemize başarıyla döndük. Bu milli bir gurur” şeklinde konuştu.



