Adanalı dolandırıcılar sert kayaya çarptı

-İlçe Emniyeti detay

-Turan Duvan röp.



( GİRESUN )- Giresun'da yaşayan Turan Duvan, dolandırıcıları 1 TL ile yakalattı GİRESUN



- Giresun’un Eynesil ilçesinde yaşayan Turan Duvan’ı arayan Adanalı dolandırıcılar vatandaşın uyanıklığı sayesinde adeta kazdıkları kuyuya düştüler. Eynesil ilçesinde yaşayan Turan Duvan’ı telefonla arayan kişiler, İlçe Emniyet Amirliğinden aradıklarını söyleyip banka hesabının PKK ve FETÖ terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek vatandaşı dolandırmak istedi. Telefon dolandırıcılığına karşı bilgili olan Duvan, yaklaşık 4 saat telefonda konuştuğu dolandırıcıları ‘1’ lira ile Adana’da yakalattı. Uyanıklığı ile Giresun’dan Adana’daki telefon dolandırıcılarını yakalatan Turan Duvan, o anları İHA muhabirine anlattı. Duvan, kendisine ‘PKK ve FETÖ’nün hesabını ele geçirdiğini söyleyen dolandırıcılar ile 4 saat telefonu kapatmadan konuştuğunu belirterek, “Öğle saatleriydi, Eynesil Emniyet Amirliğinden aradıklarını söylediler. Bana bir polis ismi verdiler ve bana buraya gelebilir misin? diye sordular. Gelebilirim dedim. Telefonumu hiç kapatmamamı söyledi.



Kimseyle konuşmamamı ve kimlik bilgilerimin FETÖ’cülerin eline geçtiğini söyledi.



Beni temize çıkarmaları için verecek oldukları bir hesaba para yatırmamı söylediler. Ben bu arada, bu bölgede bundan önce bu tip dolandırıcılık olduğu için ne yapmam gerektiğini daha önceden planlamıştım. Yanımda bulunan ağabeyime emniyeti aramasını söyledim” dedi.

Telefon açık halde Eynesil İlçe Emniyet Amirliğine geldiğini ifade eden Duvan, “Bana hesabımda ne kadar param olduğunu sordular ve bana bir hesap numarası vererek parayı buraya yatırmamı istediler. Bende tamam dedim ve beni bankaya yönlendirdiler. Polis eşliğinde bankaya giderek bana bir PTT hesabı verdiler. Hesaba 1 TL gönderdim ve altına not düşüldü, “bu bir dolandırıcılık olayıdır” diye. Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir PTT'den parayı almaya gelen kişi, parayı alacak olduğu sırada Emniyet güçlerince yakalandı” şeklinde konuştu.

Dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı Vatandaşları dolandırıcılara karşı duyarlı olmaları yönde çağrıda bulunan uyanık vatandaş Turan Duvan, “Telefonda kimlik bilgileriniz FETÖ’cülerin eline geçtiğini söylerlerse bu olayın tamamen bir dolandırıcılık olayı olduğunu bilmenizi isterim. Benim daha önce bu konuda biraz bilgim olduğu için biraz uyanık davrandım. Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle irtibata geçip olayın aydınlattık. Polis güçlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



